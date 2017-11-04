Посли ЄС та США заслухають "план Маршалла" для України 6 листопада

"План Маршалла" для України вже отримав чіткі обриси, його презентація відбудеться наступного тижня.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "5 каналу".

Вона зауважила, що те, як Литва підготовлює цей план для України, є надзвичайно важливим. Зокрема, Литва вже заклала підґрунтя для того, щоб презентувати цей план, аби його почули і в Євросоюзі.

"План отримав уже такі більш конкретизовані обриси зі структурою, з розумінням тих механізмів, які б мали бути засновані, з розумінням тих гравців, які б мали бути залучені для того, щоб план міг стати реальністю", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, план "Маршалла" вже 6 листопада презентуватимуть у литовському Сеймі для послів США, Канади, Японії та країн ЄС. Вона додала, що якщо такий план втілити у життя, то в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%.

"Ми мусимо розуміти, що це лише початок шляху для того, щоби цей план отримав реальну підтримку усіх партнерів або великої кількості партнерів, які би залучились до того інвестиційного плану в 5 мільярдів доларів чи євро щорічно на інвестиції для України, з якою пропозицією йде Литва", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.