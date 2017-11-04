Пучдемон закликав прихильників незалежності Каталонії брати участь у виборах єдиним списком

Відсторонений глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликає прихильників незалежності регіону брати участь у позачергових виборах до місцевого парламенту єдиним списком.

Про це йдеться в його повідомленні в Twitter.

"Це той момент, коли всі демократи об'єднаються заради Каталонії, свободи політичних в'язнів і республіки", - зазначив Пучдемон.

Крім того, в повідомленні він розмістив посилання на сайт, на якому триває збір підписів на підтримку його ініціативи.

Офіційний Мадрид планує провести вибори до парламенту Каталонії 21 грудня.