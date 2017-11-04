Розенко назвав дату наступного етапу підвищення пенсій

Наступний етап підвищення пенсій для інвалідів очікується з 1 грудня. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові пенсії. Соціальні пенсії, в тому числі виплати інвалідам, будуть збільшуватися із збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року. Тому відповідні виплати будуть збільшуватися з 1 грудня", – зазначив він.

Також Розенко прокоментував виплати "дітям війни".

"Дітям війни" жодного разу з 2004 року не платили надбавки до пенсій у повному обсязі, тому що виділення такої категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади", - заявив віце-прем'єр-міністр.