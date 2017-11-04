Розенко: Вимагати повернути субсидію можна лише через суд

Повернення субсидії можна вимагати лише через суд у разі подання домогосподарством неправдивих відомостей. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба Кабміну.

"Ніяких повернень субсидій апріорі не може бути. Будь-які повернення субсидій можуть відбуватися тільки в судовому порядку. Якщо це, умовно кажучи, вина конкретної людини, сім'ї. Якщо, наприклад, людина неправильно подає свої відомості - таке може бути. Але, якщо ви все чесно і правильно заповнили, ніяких повернень субсидій не може бути. Субсидія – це безповоротна державна допомога, яка надається людині", - сказав він.