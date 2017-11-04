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Ліна Костенко, українська письменниця, поетеса

Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону

4 листопада, 2017 - 17:31
Фото з архіву "Дня"

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, пише Еspreso.tv.

"Звісно, він уже оплатив штраф", - сказав він.

Зі слів адвоката, Саакашвілі зробив це через банк. Інших деталей він не повідомив.

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну. Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон з української сторони.

12 вересня Саакашвілі підписав протокол, складений представниками Держприкордонслужби України, згідно з яким він нібито незаконно перетнув держкордон 10 вересня в пункті пропуску "Шегині", але разом з адвокатами вніс в нього свої зауваження і заперечення.

 
    
Джерело: Еспресо
          
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