Сербія ініціює міжнародну конференцію щодо проблеми Косова

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав провести міжнародну конференцію, яка допоможе розв'язати проблему Косова.

Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

"Якщо Іспанія може боротися за своє бачення Каталонії, то і ми, серби, можемо боротися за свою країну", - цитує Дачича сербська газета "Новости", яка частково належить уряду країни, в суботу, 4 листопада.

Близько 10 років тому Косово відділилося від Сербії. Відтоді його незалежність визнали 110 країн світу. У 1999 році бомбардування з боку НАТО змусило сербські сили покинути населений переважно албанцями регіон. До того серби вигнали з території країни близько 800 тисяч албанців. Упродовж багатьох років ЄС безрезультатно намагається виступити посередником між Сербією та Косовом. Україна незалежність Косова не визнала.