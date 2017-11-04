Трамп розпочав турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном

У п'ятницю президент США Трамп відвідав американські Гаваї. Перед приземленням він зазначив, що його візит на Гаваї орієнтований на зустрічі з військовими. З Гаваїв Трамп розпочав своє 12-денне Азіатсько-Тихоокеанське турне.

"У очікуванні приземлення на Гаваях. З великим нетерпінням чекаю зустрічі з нашими видатними військовими і ветеранами в Перл Харборі!"- написав президент США з борту свого літака.

На Гаваях президент Трамп планує зустрітися з керівництвом Тихоокеанського командування США. Він також відвідає Перл-Харбор та меморіал пам'яті загиблих моряків, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У неділю Трамп відбуде до Японії, де заплановані, в тому числі, його зустрічі з вищим керівництвом країни. 7 листопада Трамп перебуватиме в Південній Кореї. Очікується, що головною темою візитів до цих двох країн стане обговорення міжнародних зусиль з посилення тиску на КНДР.

Наступним пунктом турне президента США стане Китай, де у нього передбачена широка програма, в тому числі зустріч з президентом Сі Цзіньпінєм.

10 листопада Трамп відвідає Дананг, В'єтнам, де візьме участь у засіданні Економічному форумі лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). На цьому форумі перебуватиме і президент Росії Володимир Путін, тому не виключається двосторонньої зустрічі президентів США і РФ, натомість Білий дім поки не підтверджує цих планів.

Останнім пунктом турне президента Трампа стане Маніла, Філіппіни, куди він прибуде 12 листопада. Там відбудуться урочистості на честь 50-річчя Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).

Передбачається, що під час Азіатсько-Тихоокеанського турне американський президент робитиме головний акцент на необхідності посилення тиску країн регіону на Північну Корею з метою припинення провокацій з боку Пхеньяна та денуклеаризації півострова.