Трампу можуть запропонувати три варіанти надання Україні оборонної зброї

До президента США Дональду Трампу на розгляд можуть потрапити три пропозиції щодо надання Україні оборонної зброї. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на слова неназваного представника Держдепу.

Як стверджує джерело видання, радник Трампа з національної безпеки отримав три варіанти надання Україні гранту в розмірі 47 млн доларів на закупівлю оборонної зброї для стримування російської агресії.

"Президенту Дональду Трампу може бути запропонований варіант схвалення гранту в розмірі 47 мільйонів доларів, щоб дозволити українському уряду закупити американське оборонне озброєння для стримування агресії з боку проросійських сепаратистів", - повідомляє видання.

Минулого тижня про всі три варіанти була проінформована Рада національної безпеки США і незабаром вони можуть потрапити на розгляд до Трампу.

Зазначимо, в проекті оборонного бюджету США на 2018 рік є згадка про летальний зброю для України. Крім того, Україна може отримати 500 млн доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами і 65 млн доларів на розробку ракети середньої дальності. У червні проект оборонного бюджету був схвалений профільним комітетом Сенату.