У Бельгії заявили, що уряд країни вплине на майбутнє Пучдемона

Уряд Бельгії не матиме впливу на майбутнє лідера Каталонії Карлеса Пучдемона чи інших каталонських чиновників.

За словами міністра юстиції Бельгії Коена Генса, європейський ордер на арешт "є повністю юридичною процедурою", передає Associated Press.

На відміну від звичайної міжнародної екстрадиції, виконавча влада не відіграє ніякої ролі в процедурі європейського ордеру.

"Все проходить через прямі контакти між органами юстиції", - сказав Генс.

Бельгійські федеральні слідчі заявили, що вони отримали ордер на арешт і можуть допитати Пучдемона в найближчі дні.

"Ми вивчимо ордер і передамо його до слідчого судді. Це може бути завтра, післязавтра або навіть у понеділок ... ми не поспішаємо", - сказав речник прокуратури.

У процесі видачі скарга або протест можуть затримати виконання на строк до 60 днів, який може бути продовжений до 90 днів у виняткових обставинах.

Бельгійський адвокат Пучдемона повідомив, що його клієнт буде боротися з екстрадицією до Іспанії, не шукаючи політичного притулку.

Нагадаємо, прокуратура Бельгії в п'ятницю, 3 листопада, отримала ордер на арешт екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона, спрямований владою Іспанії.