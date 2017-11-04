У КМДА попереджають про епідемічну проблему із захворюваністю на менінгококову інфекцію

У столиці спостерігається епідемічне неблагополуччя із захворюваністю на менінгококову інфекцію. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. У 2017 році зареєстровано вже 27 випадків проти 10 минулорічних. Серед дітей до 17 років – 18 випадків проти 10 у 2016 році, повідомляють у КМДА.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, а найбільш вразливі до зараження діти.

«Підступність хвороби полягає у тому, що перші симптоми подібні до симптомів ГРВІ, а летальність може настати впродовж вже 24 годин після їхньої появи», – розповідає директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Ознаки, що можуть свідчити про наявність менінгококової інфекції: