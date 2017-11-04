У Києві без опалення лишається понад 300 будинків

У Києві без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

За словами Кличка, значна кількість аварій пов’язана зі зношеністю тепломереж, а ремонтні бригади "роблять все, щоб у найкоротші терміни ліквідувати всі аварійні ситуації".

Він додав, що Київ докладає зусиль для вирішення проблеми зношеності мереж, "але це потребує дуже великих коштів".

"Цьогоріч закінчується концесія з "Київенерго" і місто розглядає можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління або залучити міжнародних операторів, які можуть взяти мережі в ефективне управління", - зазначив Кличко.