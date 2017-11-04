У Києві без опалення лишається понад 300 будинків

4 листопада, 2017 - 11:54
У Києві без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.
За словами Кличка, значна кількість аварій пов’язана зі зношеністю тепломереж, а ремонтні бригади "роблять все, щоб у найкоротші терміни ліквідувати всі аварійні ситуації".
Він додав, що Київ докладає зусиль для вирішення проблеми зношеності мереж, "але це потребує дуже великих коштів".
"Цьогоріч закінчується концесія з "Київенерго" і місто розглядає можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління або залучити міжнародних операторів, які можуть взяти мережі в ефективне управління", - зазначив Кличко.
Джерело: День