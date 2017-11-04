У Києві на Оболоні маршрутка наїхала на людей біля зупинки: загинули двоє

У суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464.

На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей, повідомляє Еспресо.

У результаті жінка померла на місці, чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, він помер дорогою до лікарні.

Третьому потерпілому надали допомогу на місці.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.