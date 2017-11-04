У Львові встановлять подобу Святоюрського комплексу

Наприкінці минулого року «День» повідомляв про появу бронзового двійника будівлі Львівської міської ради (див. публікацію «У Львові з'явилася мініатюрна ратуша» від 9 грудня 2016 року), і це був перший етап проекту «Львів на долонях», завдяки якому люди з обмеженими фізичними можливостями, передовсім – з вадами зору, матимуть змогу на доторк «побачити» архітектурні форми та красу давньої історичної пам’ятки міста.

Підтримують захід управління культури Львівської міської ради та Інститут міста з ініціативи обласного осередку ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ». За словами автора акції «Львів на долонях» Оксани Потимко, це дуже важливий пізнавальний проект, який спонукає читати, пізнавати, довідуватись історію рідного міста. Тоді, рік тому, Оксана Потимко зазначила: «Дуже сподіваюсь, що незабаром можна буде відчути на дотик і такі цікаві історичні споруди, як Собор святого Юра, Львівська опера, Домініканський собор, Катедра, «Арсенал» тощо». І додала, що аналогічна практика створення макетів існує у країнах Європи уже кілька років.

За інформацією прес-служби ЛМР, Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» 2017-го подав проект «Львів на долонях: Святоюрський сакральний комплекс» на конкурс соціально-культурних проектів, переміг і отримав фінансову підтримку в розмірі 74 тисяч гривень. Загальна вартість макету та робіт – 150 тисяч гривень, і гроші, котрих бракувало, надало Міністерство культури України – у рамках гранту на підтримку молодих талановитих митців.

Копію Святоюрського комплексу, і це – Собор святого Юра, Митрополичі палати, Митрополичі сади, дзвіниця, а також пам’ятник Владиці Андрею Шептицькому, відлиють у бронзі і встановлять у Міжнародний день сліпих – 13 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.