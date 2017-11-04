У Німеччині збираються побудувати найвищу в світі вітрову турбіну

Поблизу німецького Штутгарта хочуть побудувати найвищу в світі вітрову турбіну. Інноваційну електростанцію збирається звести місцева компанія Max Bögl Wind, - пише Tehnot.

Вітрогенератор з діаметром роторів 178 встановлений на височенній вежі. Загальна висота конструкції 264,5 м. Окрім цієї турбіни, на станції будуть іще три, кожна заввишки 155 м.

Кожна з чотирьох турбін вітропарку Max Bögl потужністю 3,4 МВт. Загалом сумарна потужність вітропарку 13,6 МВт. Планується, що станція вироблятиме щонайменше 42 ГВт*г щороку.

ітрові турбіни матимуть і інші особливості. Вперше Max Bögl Wind застосує принципово нову технологію, яка дозволяє турбінам працювати під час дроселювання або під час дуже сильних вітрів, коли звичайні турбіни, як правило, перестають працювати.

Неабияку роль у виробництві електроенергії матиме резервуар, заввишки 40 метрів. За словами розробників, саме завдяки йому вироблятиметься на 20% більше електроенергії. Система резервуара з’єднана поліетиленовими трубами зі штучною водоймою. Така технологія дозволяє переходити із режиму вітро- у гідроелектростанцію.

Така система допомагає підтримувати стабільність мережі, гарантуючи безперервне, безперебійне постачання електроенергії. Станцію планують ввести в експлуатацію в 2018 р.