У Пакистані стався зсув ґрунту, загинули 8 дітей

На північному заході Пакистану біля кордону з Афганістаном у результаті зсуву в гірській місцевості загинули вісім дітей, ще двоє були травмовані, повідомляє АР з посиланням на пакистанського чиновника.

Інцидент стався в селі Гардан у племінному регіоні Баджор, коли діти збирали землю для укріплення своїх будинків. Загинули сім дівчаток і один хлопчик, ще двох дівчаток врятували. Дітям було від 8 до 10 років.

Місцевий чиновник Аріф Хан додав, що рятувальники тривалий час проводили операції зі звільнення дітей з-під завалів.

У пакистанських прикордонних селах жителі часто намагаються зміцнити свої житла додатковим шаром землі перед сезоном дощів і снігу.