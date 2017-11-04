У США та Росії поки немає єдиного бачення щодо миротворчої місії на Донбасі, - Волкер

У Сполучених Штатах Америки та Російській Федерації поки немає єдиного бачення щодо параметрів імовірної миротворчої місії ООН на Донбасі, пише УНІАН.

Як повідомляє Bloomberg, про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер сказав журналістам у Вашингтоні.

Спецпредставник США та його російський візаві, помічник президента Росії Владислав Сурков 13 листопада зустрінуться у Белграді (Сербія). Вони мають намір вивчити можливість розміщення миротворчої місії ООН на сході України з метою активізації мінського мирного процесу, який почав пробуксовувати.

За словами Волкера, зустріч відбудеться з метою «обговорення принципів», аби зрозуміти, чи можуть вони знайти спільну мову щодо того, якими повинні бути сили миротворців на Донбасі.

«У нас ще немає домовленості з цього питання», - заявив Волкер.

США та Україна відхилили проект резолюції, поданий Росією на початку вересня до Ради безпеки ООН, що передбачала розміщення миротворців з метою захисту спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Волкер зазначив, що Сполучені Штати хочуть, щоб миротворча місія відповідала за більшу кількість завдань, в тому числі за моніторинг усієї території, враженої конфліктом, та перевіряла, аби важке озброєння було відведеним.

На його переконання, це своєю чергою, повинно створити достатній рівень безпеки для досягнення прогресу у мінському процесі, який зайшов у глухий кут.