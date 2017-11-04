Україна запропонувала Канаді співпрацю у сфері розробки комп'ютерних ігор

Україна та Канада збираються налагодити співпрацю в сфері розробки комп'ютерних ігор.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Наталія Микольська в інтерв'ю Укрінформу.

"Українські інформаційно-комунікаційні технології ми відносимо до перспективних напрямів. Зокрема, з міністром міжнародної торгівлі Канади Франсуа-Філіпом Шампанем ми говорили про такий цікавий сектор співробітництва, як відеоігри та кооперація українських ІТ-компаній із канадськими виробниками відеоігор з метою створення спільної продукції", - розповіла Микольська.

За її словами, крім нарощування торгівлі Україна дуже зацікавлена у збільшенні кількості спільних з Канадою виробництв.