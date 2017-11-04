Україні не варто вносити альтернативну резолюцію щодо миротворців на Донбасі, - Волкер

США запропонували Україні не вносити альтернативну резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати досягти домовленості.

Про це повідомив на брифінгу у Вашингтоні у п’ятницю, 3 листопада, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Україна кілька років тому подала ідею про розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, однак тоді Кремль не був готовий це обговорювати. Натомість, коли Росія представила свою ідею у цьому питанні у вересні, Україна була готова вийти зі своєю пропозицією.

За його словами, нині тривають дискусії про принципи й елементи місії ООН.

На думку Волкера, щоб миротворча місія була ефективною, необхідний контроль над усією територією Донбасу для спостереження за переміщенням важких озброєнь і для контролю за ділянками російсько-українського кордону.

"Ми намагаємося подивитися, чи можливо створити умови для (розміщення – ред.) миротворчих сил ООН, щоб контролювати території на сході України. Це дало б змогу відновити довіру між сторонами, принаймні до міжнародних сил ООН, і це створило б можливість для України просунутися вперед в реалізації Мінських угод, зокрема у проведенні виборів, які наразі вони зробити не можуть", - сказав Волкер.