Хакерську групу РФ, відому під назвою Fancy Bear, напередодні звинувачували у причетності до кібератак на сервери західних урядів та безпекових організацій. В результаті нещодавніх досліджень фірми Secureworks, яка спеціалізується на кібербезпеці, виявили, що ця група пов’язана із Кремлем. У звіті Secureworks від 3 квітня 2015 року йдеться про «спробу прорватися до відомої української програми управління артилерією», пише Associated Press.

Додаток управління артилерією Шерстюка був предметом багатьох суперечок відтоді, як у грудні 2016 року компанія з кібербезпеки у Вірджинії оприлюднила звіт про те, що в ньому ховається шкідлива програма, розроблена групою Fancy Bear, передає Укрінформ.

CrowdStrike стверджували, що українські військові втратили 80 відсотків своїх гаубиць D-30 з радянських часів через здатність шкідливих програм отримувати повідомлення та деякі локаційні дані від «заражених» пристроїв.

Зібрана інформація, на думку компанії, могла бути використана проросійськими сепаратистами у боротьбі проти українських урядових сил в Донецькій та Луганській областях. Кібервійна зіграла велику роль поряд із традиційними методами ведення війни, яка триває вже четвертий рік та забрала життя понад 10 тисяч людей.

Сам Шерестюк заперечив висновки CrowdStrike про те, що його програма опинилася під загрозою, а Міністерство оборони України заперечило, що арсенал гаубиць було пошкоджено у розмірі, зазначеному у звіті компанії.