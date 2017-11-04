В Італії поліція вилучила партію наркотиків для бойовиків "Ісламської держави" вартістю 50 млн євро

На півдні Італії в порту міста Джоя-Таур поліція виявила таблетки синтетичного наркотику трамадол, вартість яких оцінюють у 50 мільйонів євро.

Як заявили у фінансовій поліції регіону Калабрія, наркотики прямували через порт з Індії до Лівії як контрабанда для бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава, повідомляє DW.

Правоохоронці виявили загалом понад 24 мільйони таблеток трамадолу, вартість кожної з яких на чорному ринку Північної Африки оцінюється у два євро.

Трамадол використовується передусім на Близькому Сході та в Північній Африці як знеболювальний засіб. Крім того, за словами поліції, цей засіб, відомий як "наркотик бойовика", бійці ІД вживають для знеболення і підвищення фізичної витривалості.