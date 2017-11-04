В Одеській області вибухнув автомобіль, загинув водій

Зранку 4 листопада в селі Маяки Біляївського району Одеської області стався вибух автомобіля.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, житель міста Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в селі, і попрямував до свого автомобіля Chevrolet Niva, який був припаркований неподалік.

Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, внаслідок якого водій отримав травми і помер по дорозі у лікарню. Пасажир автомобіля не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.