В ООН надійшло понад 30 звинувачень в сексуальних злочинах на адресу її співробітників

Організація Об'єднаних Націй повідомила про 31 нове обвинувачення в сексуальному насильстві і сексуальній експлуатації, що отримані на адресу її співробітників, повідомили в прес-службі Генерального секретаря ООН в Нью-Йорку, передає DW.

Відзначається, що ці скарги надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень і стосуються подій різної давності.

Так, 15 звинувачень стосуються співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 12 - військового персоналу миротворчих місій. З 31 випадку один був підтверджений, 14 стали предметом розслідувань, а інші знаходяться в стадії попередньої оцінки.

Як повідомляється, в зазначеному 31 випадку мова йде як мінімум про 24 жінок і шести дівчаток, які стали жертвами сексуальних злочинів співробітників ООН.

У Центральноафриканській Республіці, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго і Гаїті з потерпілими працюють адвокати ООН.