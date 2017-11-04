В Україні понад 35 тис. людей не мають громадянства, - ООН

В Україні проживають понад 35 тис. осіб, які не мають громадянства або ризикують втратити його. Про це йдеться в звіті Агентства ООН у справах біженців.

Відзначається, що в Україні проблеми з громадянством в основному мають представники національних меншин.

"Безгромадянство часто загострює ізоляцію, з якою стикаються меншини, і справляє глибокий вплив на всі аспекти їхнього життя: від свободи пересування до можливостей розвитку, доступу до послуг і до права голосу", - зазначено у звіті.

У документі наголошується, що за даними перепису населення 2001 рік громадянства в Україні не мали 82 тис. чоловік.

Загалом за даними ООН, у світі налічується понад 10 млн осіб без громадянства.