В Україну прибула чергова партія антрациту з ПАР

У порт Чорноморськ в п'ятницю, 3 листопада, прибуло судно з черговою партією антрациту для України.

Про це йдеться на сайті морського торгового порту "Чорноморськ".

Відзначається, що судно з Кіпру доставило в український порт 75 тис. тонн вугілля.

"3 листопада в 17:00 в порту "Чорноморськ" ошвартоване судно з вугіллям з ПАР. Балкер "Scythia Graeca" доставив в Україну 75 тис. тонн антрациту. З 20:00 порт "Чорноморськ" вже почав розвантаження судна", - йдеться в повідомленні.

По завершенню робіт з розвантаження партія вугілля, що прибула, відправиться на Криворізьку ТЕС.

Нагадаємо, у рамках укладеного контракту ДТЕК вже імпортував в Україну 225 тис. тонн антрациту з ПАР. Перше судно з 75 тис. тонн антрациту для теплоелектростанцій ДТЕК прибуло в Україну 25 травня, друге - 23 липня. Всього в ПАР компанія законтрактувала 675 тис. тонн вугілля.