Вибух біля офісу "Еспресо": Бала прокоментував свій стан

Політолог Віталій Бала прокоментував свій стан після того, як зазнав поранень у результаті вибуху біля офісу каналу Еспресо 25 жовтня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Лікарі сказали, що я народився у сорочці. Хоча, якби у сорочці, то може мене там б не було. Але, Бог мене таки зберіг. А хірурги 17 лікарні ту сорочку одягнули на мене, за що їм щира подяка", - наголосив він.

Бала зауважив, що вчора йому зробили другу операцію, вона пройшла добре. Тепер у нього починається етап одужання, а потім і реабілітації.

Зазначимо, після того, як Балу відвезли до лікарні, коли він зазнав поранень від вибуху, політолог заборонив лікарям коментувати свій стан.