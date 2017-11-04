За 8 місяців експорт українських товарів до Канади зріс на 75%, - Микольська

Україна продовжує нарощувати експорт до Канади товарів із високою доданою вартістю . Про це заявила заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі Наталія Микольська в інтерв'ю "Укрінформу".

"Торгівля України з Канадою дійсно зростає: наш експорт за 8 місяців зріс на 74%. Що вкрай важливо, збільшуються у першу чергу не поставки сировини, а товари із високою доданою вартістю, зокрема: соки, машини спеціального призначення, пластикова тара та керамічна плитка", - наголосила вона.

За словами Микольської, в абсолютних цифрах приріст поки не є дуже великим, однак він відбувається весь час. Це означає, що українські продукти займають свої ніші на канадському ринку.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти 30 росіян.