За добу бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО, поранені 3 військових, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО бойовики збільшили кількість обстрілів вздовж усієї лінії розмежування: їх було зафіксовано 29.

Як повідомляє прес-центр АТО на Донецькому напрямку бойовики з гранатометів та кулеметів вели вогонь в районі Авдіївки. Внаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець. Під вогонь піхотного озброєння потрапили українські опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та Луганського. В районі Троїцького терористи застосовували міномети калібру 120 міліметрів.

На Луганському напрямку неподалік Новоолександрівки унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики вели вогонь на підступах до Трьохізбенки. Весь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На Приморському напрямку під вогнем терористів опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення.