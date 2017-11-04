За інформацію про вбивство депутата Самарського призначили винагороду в 100 тис. грн

Фонд народного депутата Сергія Шахова призначив винагороду в 100 тисяч гривень за інформацію, яка допоможе правоохоронцям розкрити вбивство депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського. Про це повідомила на сторінці у Facebook начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУ Нацполіції України в Луганській області Тетяна Погукай.

"Шановні громадяни, фонд народного депутата Сергія Шахова визначив нагороду у сумі 100 тисяч гривень за інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського. Якщо Вам відомі будь-які факти або інформація, яка допоможе правоохоронним органам розкрити вбивство Сергія Самарського, телефонуйте за номером: 050-257-56-31", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про винагороду депутат Шахов попросив оголосити увечері 3 листопада, зателефонувавши на обласний телеканал ЛОТ.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 листопада, був убитий депутат Сєвєродонецької міськради, радник мера міста Сергій Самарський. Неподалік його тіла було виявлено ще один труп. Згодом підозрюваного у вбивстві людини, тіло якої знайшли біля загиблого Самарського, затримали.

У БПП підкреслили, що діяльність загиблого депутата протягом останнього часу була пов'язана із протистоянням незаконній діяльності представників "Опозиційного блоку" у міській владі.

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