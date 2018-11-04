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Біля кордону Латвії зафіксували військовий корабель РФ

4 листопада, 2018 - 09:14

Біля кордону Латвії зафіксували російський військовий корабель. Про це Національні збройні сили Латвії повідомляють в Twitter.

"3 листопада у латвійській винятковій економічній зоні на відстані 13 морських миль від територіальних вод військово-морські сили ідентифікували корабель підтримки підводного човна "СС-750" класу "Каштан" Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Це не перший подібний випадок. Місяць тому у винятковій економічній зоні країни був виявлений військовий корабель Росії.

 

Джерело: День

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