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Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

4 листопада, 2018 - 18:55
Фото: mil.gov.ua

З початку дня 4 листопада бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене мінськими угодами.

Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець, ще двоє поранені, повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

Наголошується, що ворог 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Поблизу Хутора Вільний окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях Об'єднаних сил російські окупанти застосували ще біля п’ятьох населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

Джерело: День

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