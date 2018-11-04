Доба у зоні ООС: 20 ворожих обстрілів, 2 українських воїнів поранені

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбуці.

“Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

Під обстріли з мінометів 82-го калібру потрапили захисники Золотого та Пісків, а по позиціях у районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем із чергових засобів.

За даними розвідки, протягом доби було знищено трьох окупантів, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції сил ООС у районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Поблизу останнього, на позиції оборонців України впали 10 ворожих мін калібру 82 мм. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.