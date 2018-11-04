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ГПУ розповіла про хід розслідування справи Катерини Гандзюк

4 листопада, 2018 - 17:58
Фото Politeka

Після смерті радника мера Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган відзвітувала щодо ходу розслідування цього злочину.

"За фактом замаху на вбивство ГУ Нацполіції в Херсонській області було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронцями встановлено 5 осіб, які об’єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину та всім судом було обрано запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають С. Торбін та М. Грабчук, іншим, у зв'язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - написала вона/

Наразі у цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було допитано 367 осіб, призначено та проведено 21 експертизу,  проведено 9 обшуків та 26 оглядів.

"Крім того, центральним управління СБ України проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв'язку з цим, 28 жовтня С.Торбіна із Херсонсього СІЗО, для проведення слідчих дій, направили до центрального управління СБУ в м. Київ", - додала Сарган.

Джерело: День

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