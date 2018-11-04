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Наступного року КМУ виділить 400 млн гривень на "теплі кредити"

4 листопада, 2018 - 09:32
ФОТО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВА

У 2019 році уряд виділить на «теплі кредити» 400 мільйонів гривень. Про це написав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

“У 2019 році ми виділяємо на "Теплі кредити" 400 млн грн. Це означає, що українцям буде легше придбати енергоефективне обладнання: металопластикові вікна та двері, лічильники для тепла і води, котли, теплоізоляційні матеріали та інше. Програма діє в Україні з жовтня 2014 р. За чотири роки існування нею скористалися близько 500 тис. українських родин”, - написав Гройсман

Нагадаємо, за чотири роки більш як 500 тис. сімей скористалися урядовою програмою з енергозбереження "Теплі кредити".

Джерело: День

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