Краще вражати світ силою нашого прикладу, ніж прикладом нашої сили.
Білл Клінтон, 42-й Президент США з 1993 до 2001 рр.

Попередні результати референдуму у Новій Каледонії: виборці відмовились від незалежності

4 листопада, 2018 - 15:23
Фото: lefigaro.fr

Попередні результати референдуму щодо незалежності французької заморської території Нової Каледонії свідчать, що більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.

Після підрахунку 90% голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії, передає ЄП.

Явка на референдумі була дуже високою і склала 81%. Для порівняння, під час останніх місцевих виборів 2014 року на дільниці прийшли 58,1% від тих, хто має право голосу.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року після насильницької кампанії з боку сепаратистів з корінного населення, до 2018 року в Новій Каледонії повинен був пройти референдум про статус території.

Згідно з угодами 1998 року, в разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.

Більше новин

У Норвегії з'явилися роботи-листоноші
На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6 балів
У США помер відомий джазовий трубач Рой Харгроув
У Гарварді скасували лекцію саудівського принца
В Ємені учитель облаштував у своєму будинку школу для 700 учнів
У табір біженців у Сирії прибув перший за рік гуманітарний конвой ООН

Новини партнерів

Loading...