Порошенко вимагає знайти убивць і замовників нападу на Гандзюк

Президент висловив співчуття з приводу смерті активістки Катерини Гандзюк і звернувся до правоохоронців з вимогою знайти убивць і замовників нападу на неї.

Про це він сказав на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами в рамках візиту до Туреччини, повідоляє кореспондент Укрінформу.

«Мені повідомили про смерть Катерини Гадзюк. Висловлюю співчуття рідним Катерини. Це значна втрата. Зло має бути покаране», - наголосив Порошенко.

Президент також звернувся до правоохоронців з вимогою знайти убивць і замовників нападу на Гандзюк.

Як повідомлялося, у лікарні померла активістка, співробітниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою.

За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Гандзюк було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили жінку сірчаною кислотою, в результаті чого вона зазнала хімічних опіків, зокрема частково втратила зір. Гандзюк перенесла кілька операцій.

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх затримано. Це Віктор Горбунов, Сергій Торбін, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук.