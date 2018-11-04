Розслідування справи Гандзюк майже завершене, - Князєв

У справі про напад на радника мера Херсона Катерину Гандзюк зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Нацполіції України Сергій Князєв.

"Слідство майже завершено, всю доказову базу зібрано, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провино затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – зазначив Князєв.

Він додав, що в поліції очікують, що затримані організатори нападу на Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.