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Сьогодні у містах України відбудеться акція пам'яті Гандзюк

4 листопада, 2018 - 17:17
Фото visti.ks.ua

Сьогодні, 4 листопада, у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові,  Луцьку, Полтаві, Ужгороді, Житомирі, Херсоні, Одесі пройдуть акції з вимогою розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла сьогодні у лікарні.

Про це повідомила журналістка і правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці в Facebook.

“Її Вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства. Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю”, – написали організатори акції у Києві.

Джерело: День

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