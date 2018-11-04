Сьогодні у містах України відбудеться акція пам'яті Гандзюк

Сьогодні, 4 листопада, у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Луцьку, Полтаві, Ужгороді, Житомирі, Херсоні, Одесі пройдуть акції з вимогою розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла сьогодні у лікарні.

Про це повідомила журналістка і правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці в Facebook.

“Її Вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства. Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю”, – написали організатори акції у Києві.