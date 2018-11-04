У Гарварді скасували лекцію саудівського принца Туркі аль-Файсала. Своє рішення університет обґрунтував розслідуванням убивства журналіста Джамаля Хашоггі в дипмісії Саудівської Аравії в Стамбулі, повідомляє Анадолу.

"Лекцію саудівського принца Туркі аль-Файсала в Гарвардському університеті скасовано через події навколо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі", - наголошується у повідомленні.

Хашоггі свого часу працював радником принца Туркі аль-Файсала, який раніше був послом Саудівської Аравії у Вашингтоні.

Як повідомлялося, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі.

Слідчі встановили, що журналіст був убитий, а його тіло розчленували та вивезли з дипвідомства. 23 жовтня ЗМІ з посиланням на заяву глави турецької партії "Ватан" Дога Перинчека повідомили, що фрагменти тіла Хашоггі знайшли в колодязі на території генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищене в кислоті, проте офіційно цю інформацію не підтвердили.