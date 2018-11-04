У Київському патріархаті закликали довіряти лише офіційним заявам щодо процесу надання Томосу

Жодної заборони на участь Патріарха Філарета у виборах глави нової Української православної церкви з будь-якого боку немає і не може бути.

Про це у відповідь на заяву представника УПЦ МП, митрополита Антонія повідомив речник Київської Патріархії, архієпископ Євстратій Зоря, назвавши заяву УПЦ МП "черговим московським інформаційним вкиданням".

"Явна мета - ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення", - зазначив Зоря.

Він додав, що процес підготовки до Об‘єднавчого Собору триває.

"Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися - особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета. Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути. Є обмін думками як частина нормального процесу, спрямованого до досягнення спільної мети - кращого майбутнього для Церкви в Україні", - зауважив архієпископ.

Він підкреслив, що виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються лише на Соборі.

"Отже всі розмови до Собору відбуваються в контексті обговорення можливостей. Як ... предстоятель Київського Патріархату, Святійший Філарет завжди брав і бере до уваги різні рекомендації, думки та точки зору, аналізує їх та ухвалює рішення відповідно до блага Церкви. Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакш. Москва хотіла би перешкодити йому в цій справі, спонукати до помилкових рішень - тож і сіє сумніви, поширює чутки", - додав Зоря.

Також він наголосив, що варто довіряти лише офіційним заявам щодо процесу, які поширюються від Вселенського Патріархату та Патріарха Варфоломія, чи від Київського Патріархату і Патріарха Філарета, а також від повноважних представників президента України і від нього особисто.

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