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У Лапландії з'явиться величезний замок мумі-тролів

4 листопада, 2018 - 22:49
Фото otpusk.com

У селищі Санта-Клауса в Лапландії до Нового року збудують сніговий замок мумі-тролів.

Про це повідомляє otpusk.com.

"У відомому фінському парку розваг "Село Санта-Клауса" неподалік від міста Рованіємі цієї зими побудують сніговий замок мумі-тролів Moomin Snowcastle. Його площа становитиме 10 тисяч кв. метрів. На них розмістяться тематичні зони, включно зі сніговим лабіринтом, кафе і льодовим баром", - йдеться в публікації.

Зазначається, що замок мумі-тролів зі снігу буде вдвічі більшим за інші такі снігові споруди в Фінляндії.

Відкриття Moomin Snowcastle заплановано на 20 грудня, а закриття – на кінець березня.

За словами авторів проекту, об'єкт передусім орієнтований на іноземних туристів. Туроператори вже також виявили зацікавленість у відвідуванні фортеці зі снігу.

 
              
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