У Львові відтворили події сторічної давнини (фото)

Сьогодні, 4 листопада, у Львові відбулися заходи із нагоди відзначення 100-річчя Листопадового зриву. Зокрема містом пройшов марш слави ЗУНР та відбулося театралізоване військово-історичне дійство "Бої за Львів".

У марші взяло участь понад сотня реконструкторів із усієї України. Очолювали колону реконструктори на конях. У кареті їхали люди, що представляли австро-угорське населення. Після цього колонами ішли реконструктори у формі ЗУНР, УГА, УСС, польських військових. Замикала колону військовоа бронетехніка та машини того часу.

Сама ж реконструкція бою була розділена на дві частини. Перша частина відбулася у сквері "На валах", що поблизу Львівської облдержадміністрації. Перед початком дійства відбулося виконання гімну України. Після того представник австро-угорської влади зачитав документ, згідно якого Львів і Галичина ставали вільними і відходили українцям. Проте польські війська та загони із поляків-добровольців виступають проти українців та починається перестрілка.

Під час реконструкції то поляки то українці на певний час здобували перевагу у бою. Та в кінцевому результаті українцям вдалося витіснити супротивників.

Наступна частина реконструкція відбулася під стінами львівської Ратуші, яка насправді в той час була стратегічним об'єктом і бої під нею точилися кілька днів. І знову після тривалої стрілянини українська армія витіснила поляків.

Варто зазначити, що окрім звичних гвинтівок, реконструктори використовували у боях також кулемети та гармати того часу.

Довідка "Дня"

Листопадовий чин (також Листопадова революція, Листопадовий переворот, Листопадовий зрив, Першолистопадове повстання) — українське повстання, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською Національною Радою силами Українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Волині, коронній землі Австро-Угорської імперії з метою встановлення влади Української Держави (названої згодом "Західноукраїнська Народна Республіка").

У результаті утворилася держава площею 70 тис. км², що викликало невдоволення Польщі, яка розв'язала українсько-польську війну 1918—1919 років для захоплення Галичини.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора