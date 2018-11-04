У МВС припускають перекваліфікацію замаху на Гандзюк на вбивство

У МВС не виключають перекваліфікації справи про замах на вбивство радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, на навмисне вбивство. Про це УНН повідомило джерело в МВС.

"У МВС не виключають перекваліфікації справи з замаху на вбивство на навмисне вбивство", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. За непідтвердженими даними ЗМІ, вона померла через розрив тромба.

Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.