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У Норвегії з'явилися роботи-листоноші

4 листопада, 2018 - 16:29
Фото CNET

Норвезька поштова служба Posten домовилася про партнерство з американською фірмою Mobility в сфері робототехніки.

Роботи рухаються зі швидкістю 6 км/год і дотавляют кореспонденцію до дверей будинку, пише rubryka.com.

Як повідомляється, Posten обіцяє “економію коштів і компенсацію втрат”, а також планує “різко зменшити обсяги пошти”.

Робот-листоноша нагадує ящик на колесах, який пересувається зі швидкістю 6 км/год і потенційно може доставляти пошту по 100 адресами в день.

Перед тим, як під’їхати до будинку, робот відправить одержувачу повідомлення через спеціальний додаток. У ньому буде код, який відкриває відсік з поштою або посилкою. Як тільки робот доставить всю пошту, він повернеться до найближчого поштового відділення, щоб зарядити батареї і дочекатися, поки в нього завантажать нову порцію поштових відправлень.

“Наші роботи дозволять Пошті Норвегії компенсувати втрату доходів, пов’язану з різким зменшенням обсягів пошти. Більш того, можна буде заробити на доставці бандеролей і посилок”, – вважають представники Mobility.

Джерело: День

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