У Новій Каледонії проходить референдум про незалежність від Франції, явка висока

Виборці Французької території Нова Каледонія (Тихий океан, на північний схід від Австралії) беруть участь у референдумі, аби визначити залишатись частиною Франції чи стати незалежними. Про це повідомляє ВВС.

Проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали 20 років тому після перемовин влади й сепаратистів з-поміж корінного населення островів - народу канак.

Прихильники незалежності закликали канаків скинути "кайдани колоніальної влади" Парижа. Проте опитування свідчать, що більшість виборців проголосують проти незалежності.

Віддалені острови отримують щороку приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції.

Нова Каледонія має великі запаси нікелю, який є життєво важливим компонентом у виробництві електроніки, і Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний та економічний об'єкт у регіоні.

Якщо виборці підтримають незалежність островів, то вони стануть першою територією, яка вийде зі складу Франції з часу Джибуті (1977 рік) та Вануату (1980 рік).

Нову Каледонію представляють у французькому парламенті двоє депутатів та двоє сенаторів.

Територія має власний парламент, який призначає членів виконавчого органу. Місцева влада має повноваження щодо деяких напрямків політики, зокрема правоохоронної діяльності, освіти та місцевих законів.

Франція вперше заявила про своє право на острови у 1853 році й колись використовувала їх як виправну колонію.