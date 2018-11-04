У школах Латвії планують запровадити уроки драми

У латвійських школах може з'явитися новий предмет – драма. Якщо уряд схвалить пропозицію Міністерства освіти і науки, уроки драми буде вбудовано в програму за рахунок зменшення кількості уроків літератури, передає Delfi.lv.

Уроки драми є у навчальній програмі школярів в країнах Скандинавії, Великій Британії та США. Цей предмет не слід сприймати як театральний гурток, учасники якого обов'язково ставлять п'єси. Сенс викладання драми у школі полягає в тому, аби навчити дітей ефективному обміну думками, дати навички публічного виступу та красномовства, зазначає міністерство освіти.

Передбачається, що уроки драми будуть інтегровані в обов'язкову програму за рахунок зменшення обсягу уроків літератури. Зокрема, як заявив телеканалу TV3 голова Центру змісту освіти Гунтарс Цатлакс, в 7-9 класі планується зменшити кількість уроків літератури на одну годину на тиждень - як за рахунок драми, так і інших предметів (наприклад, пов'язаних з технологіями).

Водночас Асоціація вчителів латиської мови та літератури скептично поставилася до ініціативи МОН, зазначаючи, що частково елементи драми вже тепер містяться в уроках літератури. Окрім того, якщо пропозицію МОН буде прийнято, то існує ризик того, що вчителі літератури втратять частину зарплатні.

"Це занепокоєння, що літературу якимось чином обрізають, м'яко кажучи, не має під собою підстав", - заявив своєю чергою Цатлакс. За його словами, вже зараз уроки драми в переважній більшості випадків ведуть саме вчителі літератури. Що ж стосується якості викладання предмета, то, на думку Цатлакса, драма може бути заснована на літературних творах, і якщо школяр бере участь в постановці, то матеріал засвоюється краще.