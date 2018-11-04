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У США помер відомий джазовий трубач Рой Харгроув

4 листопада, 2018 - 13:40
Фото: epa/vostock-photo

У США на 50-му році життя помер відомий джазовий трубач Рой Харгроув, повідомляє The New York Times.

"Рой Харгроув... помер в п'ятницю в Манхеттені. Йому було 49 років", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що причиною смерті музиканта стала зупинка серця, викликана захворюванням нирок, від якого той страждав останні 13 років.

Рой Харгроув народився 16 жовтня 1969 року в американському місті Вейко.

Музичний талант в ньому побачили ще в ранньому дитинстві, батьки заохочували заняття сина музикою. Харгроув закінчив Вищу школу виконавського мистецтва в Далласі і престижний Коледж музики Берклі в Бостоні.

Свій перший сольний альбом Diamond in the Rough випустив у 1990 році. Шість разів був номінований на премію Grammy і двічі ставав її лауреатом - в 1998 і 2002 роках.

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