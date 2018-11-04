У США створили перший у світі смартфон з екраном, що згинається

У США компанія Royole Corporation представила перший серійний смартфон з гнучким екраном.

Про це повідомляє rubryka.com.

Зазначається, що операційна система пристрою Anrdoid 9.0 може адаптувати інтерфейс під поточний стан екрану.

AMOLED-дисплей діагоналлю 7,8 дюйма має роздільну здатність 1920 × 1080 пікселів і складається навпіл в одну сторону.

З одного боку смартфона від екрану розташований великий виступ, в якому встановлено дві камери з роздільною здатністю 20 і 16 мегапікселів, а також спалах.

У смартфоні встановлений 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon восьмий серії з максимальною частотою 2,8 гігагерц, однак виробник не уточнює конкретну модель.

Крім того, у пристрої встановлено від 6 до 8 гігабайт оперативної пам’яті і від 128 до 512 вбудованої, а також є слот для карт пам’яті MicroSD.

Наразі можна оформити попереднє замовлення на пристрій, продажі якого почнуться в грудні 2018 року по ціні від 8999 юанів (більше 35 тис. грн).