У табір біженців у Сирії прибув перший за рік гуманітарний конвой ООН

Вчора, в табір біженців "Рукбан", розташований на півдні Сирії біля кордону з Йорданією, прибув гуманітарний конвой ООН.

"Ми забезпечуємо доставку продовольства, санітарії і предметів гігієни, харчування і медичну допомогу для близько 50 тис. осіб, які проживають в таборі", - йдеться в повідомленні.

Також буде проводитися кампанія з вакцинації для захисту 10 тисяч дітей від кору, поліомієліту та інших смертельно небезпечних хвороб.

Табір біженців "Рукбан" в Сирії розташований неподалік від кордону з Йорданією і військової бази США в пустелі. Багато біженці і вимушено переміщені особи побоюються повернутися додому з-за поганих умов життя, призову в армію і репресій.

Останній конвой допомоги ООН прибував сюди в січні.