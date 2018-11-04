Краще вражати світ силою нашого прикладу, ніж прикладом нашої сили.
Білл Клінтон, 42-й Президент США з 1993 до 2001 рр.

У табір біженців у Сирії прибув перший за рік гуманітарний конвой ООН

4 листопада, 2018 - 09:53
ФОТО REUTERS

Вчора, в табір біженців "Рукбан", розташований на півдні Сирії біля кордону з Йорданією, прибув гуманітарний конвой ООН. 

"Ми забезпечуємо доставку продовольства, санітарії і предметів гігієни, харчування і медичну допомогу для близько 50 тис. осіб, які проживають в таборі", - йдеться в повідомленні.

Також буде проводитися кампанія з вакцинації для захисту 10 тисяч дітей від кору, поліомієліту та інших смертельно небезпечних хвороб.

Табір біженців "Рукбан" в Сирії розташований неподалік від кордону з Йорданією і військової бази США в пустелі. Багато біженці і вимушено переміщені особи побоюються повернутися додому з-за поганих умов життя, призову в армію і репресій.

Останній конвой допомоги ООН прибував сюди в січні.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

У США помер відомий джазовий трубач Рой Харгроув
У Гарварді скасували лекцію саудівського принца
В Ємені учитель облаштував у своєму будинку школу для 700 учнів
Кількість загиблих через непогоду в Італії зросла до 17
Науковці назвали тварин, які незабаром можуть зникнути
У Варшаві запалили свічки пам'яті жертв Голодомору

Новини партнерів

Loading...