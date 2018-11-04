"Укрзалізниця" піднялася в міжнародному рейтингу

ПАТ Укрзалізниця отримала рейтинг B- зі стабільним прогнозом за версією міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Про це повідомляється у прес-релізі агентства.

Зазначається, що під час складання рейтингу враховували оцінку автономного кредитного профілю Укрзалізниці, який в поєднанні з незмінним застосуванням Fitch спадного підходу відповідно до критеріїв для урядових організацій призвів до того, що рейтинги залізничної компанії зрівнялися з рейтингами України.

Ця оцінка згідно з методологією рейтингування компаній, пов'язаних з державою, дає остаточний скоринговий бал у 27,5.

Оновлення рейтингу дефолту емітента (РДЕ) в національній валюті пояснюється реструктуризацією більшості місцевих боргових зобов'язань, безстроковим зняттям нереструктуризованого місцевого боргу з перехресних дефолтів по непогашеним євробондами і виведенням боргу Донецької залізниці (4,3 млрд грн) з перехресного дефолту в зв'язку із введенням урядом мораторієм з обслуговування цієї заборгованості.

"Подальше суперечка держави з Росією не матиме негативного впливу на здатність УЖД виконувати всі умови по облуговування внутрішніх боргових зобов'язань і на можливість запозичення на внутрішньому ринку", – йдеться у повідомленні.

Повний список рейтингових дій:

Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня ССС до B-, прогноз стабільний;

Довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня RD до B-, прогноз стабільний;

Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня C до B;

Національний довгостроковий рейтинг підвищений з рівня RD (ukr) до AA (ukr), прогноз стабільний;

Довгостроковий рейтинг в іноземній валюті за нотами участі в кредиті емітента Shortline Plc підвищено з рівня CCC до B-.