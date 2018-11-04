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В Анталії вивісили банер із вимогою звільнити Сенцова

4 листопада, 2018 - 19:24
Фото Pavlo Klimkin

На відкритому сьогодні в Анталії культурному центрі української громади “Український дім” вивісили банер із вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув’язненого в Росії.

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“Сьогодні відкрили консульство України в Анталії, а також “Український дім” – культурний центр української громади. На фасаді будівлі заклик звільнити Олега Сенцова турецькою”, – зазначив він.

Джерело: День

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